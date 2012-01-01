Кто он: Сергей закончил МГУ им. М.В. Ломоносова в 2015 году. Начал проводить исследования с 2012 года. С нами в команде провел более 120 исследований. Увлекается международными отношениями, знает 3 иностранных языка. Параллельно участвует в развитии стартапа.
Главные темы: международные отношения, маркетинг в международных корпорациях, мировая экономика, исследование рынка, современные тенденции в бизнесе и менеджменте.
Ему слово: «Меня всегда интересовало, как компании ведут свой бизнес в международном масштабе. Каждый год в этой области происходит что-то новое, поэтому писать на эти темы всегда интересно»
Кто она: Наталия закончила Юрфак МГУ. Специализируется на международном праве, по нему защитила свою дипломную. Умеет работать с судебной практикой и нормативно-правовыми актами.
Главные темы: международное право, гражданское право, торговое право.
Ей слово: «Самое главное в юриспруденции – это использовать только актуальные нормативно-правовые акты при анализе. С виду незначительная поправка может в корне изменить суть работы. Поэтому проверка актуальности редакции – это первая задача при написании работы»
Кто она: Анна закончила МФТИ и изучает прикладную информатику. Она может разработать проект информационной системы, продумать автоматизацию процессов, решить прикладные задачи в информатике.
Главные темы: бизнес инжиниринг, автоматизация бизнес-процессов, программирование, блокчейн, большие данные, индустрия 4.0.
Ей слово: «Мне нравится ставить и решать смелые бизнес задачи. В цифровой экономике появляется все больше прикладных инструментов, которые могут повысить эффективность систем (так называемая концепция Индустрии 4.0). Эти темы только начинают осваиваться, поэтому проработать их особо интересно!»
Кто он: Дмитрий – выпускник ВШЭ. Умеет строить эконометрические модели, проверять гипотезы. Работает с базами данных Bloomberg, CrunchBase и др. С нами построил более 40 моделей. Каждое утро старается делать пробежку.
Главные темы: эконометрика (SPSS, Eviews, Stata, R, Excel), корпоративные финансы, финансы страны, прикладная макроэкономика.
Ему слово: «Мне нравится строить модели, потому что это всегда эксперимент. Мы не знаем точно, какой результат получим, но можем выдвигать гипотезы. Иногда подтверждаются самые неожиданные гипотезы – поэтому работы с эконометрикой всегда «живые»»
Кто она: Ксения изучает вопросы устойчивого развития в аспирантуре. Знает, как применить концепцию корпоративной социальной ответственности (КСО) для любой компании.
Главные темы: экология и экономика, устойчивое развитие, энергоэффективность, «зеленая» экономика, программы КСО, эконометрика.
Ей слово: «Проблемы охраны окружающей среды и бережливого управления ресурсами становятся все более актуальными для России. Концепция устойчивого развития универсальна и применяется, как на уровне государства, так и компании. Конечная цель одна – уравновесить использование возобновляемых ресурсов и их воспроизводство»
Кто она: Анна - выпускница МГИМО, специализируется на исторических темах. Занимается теннисом и катается на горных лыжах.
Главные темы: история государства, история внешней политики страны, личность в истории.
Ей слово: «История может дать ответы на многие вопросы, которые волнуют общество. Причины текущих конфликтов, кризисов и прорывов часто выявляются именно в ходе исторического анализа»
Кто он: Михаил изучал управление проектами в ВШЭ и имеет опыт в управлении проектом в строительстве. Владеет методологиями Scrum, Lean, Kanban, а также работает с программами Archimate, Bizagi, MS Project.
Главные темы: управление проектами, строительство, ГЧП, CRM системы, PMBOK, автоматизация бизнес-процессов.
Ему слово: «Наиболее интересная для меня область – это строительство, но я не боюсь брать проекты из новой для себя тематики. В разработке стратегии управления проектами я ориентируюсь на PMBOK как базовую методологию. Но наилучшие результаты получаются, когда традиционный подход дополняется последними разработками.»
Кто она: Елена знает, как оценить рынок, разработать и реализовать маркетинговую стратегию. Может провести опрос и комплексный маркетинговый анализ (SWOT, PEST, Портер и др.).
Главные темы: маркетинговая стратегия, бренд компании или территории, управление лояльностью потребителей, анализ и оценка рынка, товарная политика, маркетинг социальных сетей.
Ей слово: «Маркетинг – это очень конкурентная сфера. Поэтому здесь нужно следить за всеми трендами, которые меняются каждый год. Самые актуальные тренды сейчас – это личный бренд, SMM и внедрение новых технологий в маркетинговые коммуникации (например, CRM-системы)»
Кто она: Марина – выпускница МПГУ. Изучает современные технологии в педагогике, специализируется на изучении особенностей обучения младших школьников. Также, увлекается детской практической психологией.
Главные темы: адаптация учащихся, воспитательные процессы, методы обучения детей, анализ школьных учебников, методы детской психологии.
Ей слово: «Меня с детства тянуло к педагогике, поэтому это не только работа, но и увлечение. Без креатива не получится ни улучшить методику, ни написать полезные упражнения. Поэтому личный интерес – это такая же важная часть качества работы, как и компетентность»
Кто она: Елена специализируется на отечественной периодической печати, но также пишет работы по зарубежной журналистике. Разбирается в особенностях журналистики на конкретных исторических этапах развития, специфике конкретных тематик дискуссий в СМИ.
Главные темы: отечественная и зарубежная журналистика, современные СМИ, история журналистики, телевидение.
Ей слово: «Журналистика – это хороший способ узнать о мире больше. В ходе проработки темы часто нужно освоить новую область и углубиться в нее. Это само по себе мотивирует двигаться дальше и искать свежие подходы»
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