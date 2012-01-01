Кто он: Сергей закончил МГУ им. М.В. Ломоносова в 2015 году. Начал проводить исследования с 2012 года. С нами в команде провел более 120 исследований. Увлекается международными отношениями, знает 3 иностранных языка. Параллельно участвует в развитии стартапа.

Главные темы: международные отношения, маркетинг в международных корпорациях, мировая экономика, исследование рынка, современные тенденции в бизнесе и менеджменте.

Ему слово: «Меня всегда интересовало, как компании ведут свой бизнес в международном масштабе. Каждый год в этой области происходит что-то новое, поэтому писать на эти темы всегда интересно»